Черноморский центр подводных исследований станет центром ЮНЕСКО
4 января 2013, 23:25 [ «Аргументы Недели» ]
Крымское республиканское учреждение «Черноморский центр подводных исследований» может стать центром ЮНЕСКО второй категории.
Об этом сообщила председатель Республиканского комитета АРК по охране культурного наследия Лариса ОПАНАСЮК, передает Курортно-информационный центр.
По ее словам, сейчас рескомитетом ведется подготовка необходимой документации, для придания «Черноморскому центру подводных исследований» нового статуса.