Черноморский центр подводных исследований станет центром ЮНЕСКО

Крымское республиканское учреждение «Черноморский центр подводных исследований» может стать центром ЮНЕСКО второй категории.

Об этом сообщила председатель Республиканского комитета АРК по охране культурного наследия Лариса ОПАНАСЮК, передает Курортно-информационный центр.

По ее словам, сейчас рескомитетом ведется подготовка необходимой документации, для придания «Черноморскому центру подводных исследований» нового статуса.

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