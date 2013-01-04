Немцов договорился с «Новой газетой» о сборе подписей во время Марша

Оппозиционный деятель Борис Немцов написал на своей странице в Facebook, что договорился с Новой газетой, чтобы во время «Марша против подлецов» 13 января проходил сбор подписей «За роспуск Думы» и «За отмену антисиротского закона». «Так что все желающие заявить о своей позиции, добро пожаловать на Марш», - резюмировал он.



Сейчас свою подпись можно поставить на сайте «Новой газеты». На данный момент собрано уже более 85 тыс. подписей. Ранее «АН-онлайн» писали, что сбор подписей за досрочный роспуск Государственной Думы был начат 24 декабря, после того, как газета сумела собрать более 100 тыс. подписей против «закона Яковлева» всего за два дня. На сайте используется новая технология - через SMS-подтверждение.