Владелец авиакомпании Red Wings поблагодарил всех за помощь и сочувствие

Владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев выразил благодарность всем, кто принял участие в спасательной операции после катастрофы Ту-204 во Внуково.

"Хочу поблагодарить весь коллектив Red Wings за мужество, выдержку, трудолюбие как в дни трагедии, так и в обычные будни. Горжусь", - написал он в своем микроблоге. "Хочу поблагодарить за помощь и сочувствие в день трагедии - случайно оказавшихся рядом на шоссе, сотрудников аэропорта, МЧС, полиции, чиновников, врачей, журналистов, сограждан, министров. Россиян, соотечественников", - добавил он.

29 декабря в результате катастрофы самолета Ту-204, совершавшего рейс Пардубице - Москва погибли пять человек. В настоящее время врачи борются за жизни трех других членов экипажа.