А. Девотченко пойдёт на марш 13 января, так как устал терпеть «беспредел»

Заслуженный артист России Алексей Девотченко рассказал «АН-онлайн», что ему импонирует активность обычных граждан, которые решили организовать «Марш против подлецов».

«Хотя даже если бы марш устраивали оппозиционные лидеры, я бы пошел, потому что больше нельзя терпеть этот беспредел», - сказал он.

На вопрос, реально ли будет осуществить второй лозунг марша За роспуск Госдумы», А.Девотченко ответил: «Вода камень точит, чем больше будет людей на акции 13 января, тем скорее власть обратит внимание на эту проблему».

Ранее оппозиционный деятель Борис Немцов рассказал «АН-онлайн», что он в Москве и активно привлекает известных людей к участию в «Марше против подлецов» 13 января.