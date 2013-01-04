Президент Франции пытался уговорить Депардье не отказываться от гражданства. Последний разговор между Жераром Депардье и Франсуа Олландом произошел 1 января. Как сообщает радиостанция RTL, президент сам позвонил актеру в надежде объясниться с ним.

По словам продюсера 64-летнего актера, Арно Фрилли, который стал свидетелем этого телефонного разговора, оба собеседника вели себя очень спокойно и достойно. Главной причиной своего отъезда из Франции Депардье назвал не 75-процентный налог, судьба которого пока не понятна, а унижение и презрительное отношение, которое ему выказали на официальном уровне власти. Имеется в виду публичное высказывание премьер-министра Франции Жана-Марка Эро, назвавшего отказ от французского гражданства «жалким поступком».

3 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Депардье французского гражданства. Позднее, звезда фильмов «Сирано де Бержерак» и «Человек в железной маске» подтвердил свой запрос на получение российского гражданства.

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления… Я буду учить русский язык. Я уже говорил об этом с нашим Президентом, Франсуа Олландом. Я все это ему уже говорил. Он знает, что я очень люблю вашего Президента Владимира Путина, и это взаимно. И я сказал ему, что Россия - страна великой демократии, это не та страна, где премьер министр мог бы назвать гражданина своей своей страны жалким человеком», - отметил он в письме, которое опубликовал сайт «Первого канала».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство Депардье присвоено за вклад в кинематограф страны, подразумевая, видимо, его участие в франко-российском фильме «Распутин». Одну из ролей в этом фильме сыграла «патронесса» нашумевшего благотворительного фонда «Федерация» Елена Север.