В Ростове-на-Дону продолжаются поиски девятилетней девочки

Сегодня, 4 января, в Ростове проходит акция, посвящённая поискам девятилетней Саши Целых. Девочку, пропавшую полгода назад, до сих пор не нашли. Акция началась одновременно в нескольких крупных торговых центрах города, в которых добровольцы раздают посетителям листовки с фотографией и приметами бесследно исчезнувшей девочки.

«Друзья, если вы будете в этих центрах, не проходите мимо наших волонтеров, они будут с повязками «Лиза Алерт». Это не обычная промо-акция, поэтому возьмите, пожалуйста, листовку с собой, покажите всем своим знакомым, может кто-то из них узнает ребёнка, и мы все вместе сможем найти Сашу!», - говорится в обращении поискового отряда «Лиза Алерт-Юг» к жителям области.

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» - некоммерческое объединение, ставящее своей задачей поиск пропавших детей. У истоков создания отряда - трагическая история поисков Лизы Фомкиной в Орехово-Зуево в сентябре 2010 года.

Напомним, девятилетняя девочка Саша Целых пропала без вести 5 июля 2012 года на берегу реки Дон – близ хутора Калинин, куда она приехала с матерью и её знакомыми на отдых. Девочка отпросилась у мамы сходить в туалет в растущие рядом кустики, и больше её никто не видел.

В тот же день были организованы поиски ребёнка. Сотрудники правоохранительных органов, волонтёры неоднократно «прочесали» местность в радиусе 5 километров. Были опрошены сотни жителей близлежащих хуторов и станиц, расположенных на левом и правом берегах Дона. Во всех городах области были расклеены ориентировки с приметами пропавшей Саши. Об этом происшествии знают если не все, то почти все жители Ростовской области.

Правоохранительные органы рассматривали сразу несколько версий, в том числе, и причастности к исчезновению ребёнка родных девочки, поэтому все родственники и знакомые были допрошены, тщательно отрабатывались все внешние контакты семьи. Мама Саши, и несколько других близких родственников прошли проверку на полиграфе. Возможная причастность кого-либо из них к исчезновению девочки не подтвердилась.

Помимо этого, полиция отрабатывает версию о похищении. Рассматривалась также версия о том, что ребёнок мог утонуть, поэтому аквалангистами МЧС были тщательно обследованы три километра реки Дон вниз по течению. Катер МЧС патрулировал берега до самого Ростова, однако тело девочки так и не было найдено.

Но волонтеры не верят в гибель девочки, и готовы продолжать поиски. Акция, которая проходит сегодня, не первая: 3 ноября 2012 года волонтеры уже проводили День Саши Целых и распространяли листовки на улицах Ростова и на специальных информационных стендах. До сих пор не теряют надежду найти девочку живой не только её родственники, но и все жители области.