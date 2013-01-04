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В Еврейской автономии стартовал Кубок Дальнего Востока по хоккею с мячом при -36

4 января 2013, 11:52 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Виктор Черненко, Биробиджан ]

В Еврейской автономии стартовал Кубок Дальнего Востока по хоккею с мячом при -36
Фото с сайта www.hcnadezhda.narod.ru

В традиционном турнире участвуют четыре хоккейные команды: биробиджанская «Надежда», «Урожай» из посёлка Смидович ЕАО, хабаровский «СКА-Нефтяник-2» и «Восток» из города Арсеньев Приморского края.

Игры состоятся 4-6 января на биробиджанском стадионе «Дальсельмаш». Из-за крепких морозов (утром термометр в Биробиджане показывал минус 36 градусов) первый матч, который стартовал в 11 утра, решили провести в формате «три тайма по полчаса каждый». Как сообщили «АН-онлайн» организаторы турнира, это сделали для того, чтобы хоккеисты не пострадали от холода.

В первом матче играли «Надежда» и «СКА-Нефтяник-2». Инициативой владели хозяева площадки, гости контратаковали. За две минуты до финального свистка табло показывало 6:0 в пользу ХК «Надежды». Хабаровские хоккеисты, мобилизовавшись, сумели забить гол престижа. Матч завершился со счётом 6:1 в пользу «Надежды». В составе биробиджанской ледовой дружины дважды отличился Евгений Вахрин, по голу забили его одноклубники Олег Шанаев, Павел Корев, Дмитрий Власов и Константин Жаданов.

Второй матч Кубка Дальнего Востока по хоккею с мячом начался в 3 часа дня – к этому времени мороз ослабел, и поединок провели в традиционном формате: два тайма по 45 минут каждый. Встречались «Урожай» и «Восток». На перерыв команды ушли со счетом 3:3, окончательный итог встречи - 6:5 в пользу «Урожая». По итогам первого дня соревнований лидируют две команды из Еврейской автономной области – «Надежда» и «Урожай».

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