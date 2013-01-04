Утверждена стратегия развития медицинской науки до 2025 года

Сегодня на официальном сайте Российского Правительства сообщается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития медицинской науки в России на период до 2025 года.

В сообщении пресс-службы Правительства говорится: "Реализация Стратегии позволит к 2025 году модернизировать более 50% научных лабораторий и до 100% клинических подразделений до уровней, соответствующих требованиям надлежащей лабораторной и клинической практик. Доля научных сотрудников в возрасте до 39 лет в общем числе научных сотрудников возрастёт на 8% и составит 33%. Ожидается, что доля инновационных продуктов, выведенных на рынок, составит до 10% от числа впервые зарегистрированных продуктов".

"Согласно документу, Минздраву России предписывается разработать и утвердить до 1 апреля 2013 года план мероприятий по реализации стратегии, утвержденной данным распоряжением, а также утвердить до 1 мая 2013 года и опубликовать на своем официальном сайте научные платформы медицинской науки", — указывается в сообщении.