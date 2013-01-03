Лимонов позвал Жерара на Триумфальную

«Жерар, приходи с новым российским паспортом в кармане на Триумфальную площадь 31 января! Каждое 31 число с 18 часов, на площади этой российские граждане традиционно требуют свободы мирных собраний, требуем реализации статьи 31-й Конституции Российской Федерации», - написал лидер «Другой России» Эдуард Лимонов на своей странице в Facebook.

Оппозиционер напомнил, что Депардье «играл в одном из фильмов великого французского революционера, Дантона». «Вот тебе, наш французский друг, приглашение на реальную историческую роль защитника российской свободы», - резюмировал он.

Кроме того, Лимонов отметил, что у него с Депардье было общее – французское гражданство, от которого они оба отказались. Однако, по словам лидера другороссов, он «поступил морально порядочно по отношению к стране, которой сдал гражданство, поблагодарил за помощь в трудные годы. И я поступил порядочно по отношению к моей родной стране, двоемыслия в таком серьёзном деле, как выборы на должность руководителя России, быть не должно. В то время, как «у Депардье по сравнению с моей не такая сильная позиция. Рангом пониже. Он отказался от гражданства, обидевшись на непосильные финансовые поборы со стороны французского государства».