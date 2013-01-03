Владимир Путин подписал закон о долгосрочных тарифах в сфере ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательные акты в части совершенствования регулирования тарифов в сфере ЖКХ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Законом предусматривается, что предельные индексы изменений тарифов, где их установление предусмотрено законодательством РФ, устанавливаются на срок от трех до пяти лет. До настоящего времени долгосрочные тарифы устанавливались не более чем на 12 месяцев.

Будет закреплен поэтапный переход до 1 января 2016 года к регулированию тарифов на тепловую энергию, а также основных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных параметров регулирования. Предельные уровни тарифов на тепловую энергию, а также основных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года.

Вводится также обязательное использование стандартов (показателей) надежности и качества предоставляемых потребителям услуг, установление и применение показателей технико-экономического состояния инфраструктурных систем, включая показатели их физического износа и энергетической эффективности. Одновременно предусмотрен обязательный мониторинг соблюдения этих стандартов (показателей). Документ прописывает порядок возмещения за счет средств соответствующих бюджетов недополученных организациями коммунального хозяйства и энергетики доходов при пересмотре условий тарифного регулирования.