Депардье отреагировал на предоставление российского гражданства

До Жерара Депардье дошли новости про присуждение ему гражданства России, на что он достаточно необычно отреагировал на своей страничке в твиттер.

"Что мы пьем в России?" - написал он.

"Видимо, водку", - ответил кто-то из его читателей.

3 декабря президент Путин официально предоставил гражданство Депардье, который занят поисками страны, где бы он мог платить налоги.

По всей видимости, актер прекрасно осведомлен о том, что ему должны были предоставить российское гражданство. Ранее в среду пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя "Известиям" информацию о Депардье, отметил, что все решения о предоставлении гражданства России принимаются на основании личного заявления от гражданина другой страны.