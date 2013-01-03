Владимир Путин подписал закон о наказании за нелегальную миграцию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию нелегальной миграции. Об этом сообщается на сайте Кремля. Закон вносит изменения в статью УК 322.1 (организация незаконной миграции).

Поправки были приняты Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрены Советом Федерации 26 декабря.

Закон увеличивает максимальный размер штрафа для организаторов нелегальной миграции с 200 тысяч до 300 тысяч рублей, максимальный срок обязательных работ - с 360 до 420 часов, максимальный срок исправительных работ - с одного года до двух лет, а принудительных работ - с двух до трех лет, по информации ria.ru.

Максимальный срок лишения свободы для одиночных организаторов миграции вырастет с двух до пяти лет, а для членов организованных групп - с пяти до семи лет. Также с пяти до семи лет вырос максимальный срок для тех организаторов миграции, которые ввозят людей в РФ специально для совершения преступлений.