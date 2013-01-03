Рамзан Кадыров приветствовал предоставление Депардье российского гражданства

Получение Жераром Депардье российского гражданства стало приятной новостью для главы Чечни Рамзана Кадырова, который уже приглашал известного французского актера на постоянное жительство в Грозный.

«Приятная новость, - написал Кадыров в Twitter. – Жерар Депардье получил российское гражданство! Я ранее предложил Депардье жить в Грозном, если получит гр-во. Будем рады».

В среду стало известно, что президент Путин официально предоставил гражданство 64-летнему актеру, и эта новость взорвала Рунет.

Депардье ранее отказался от французского гражданства из-за намерения властей страны ввести 75-процентный налог на богатство.

Актер пока не прокомментировал новость о предоставлении российского гражданства. Его решения также ждут в Бельгии, где он приобрел недвижимость.