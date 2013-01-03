Б.Немцов, А.Девотченко, Н.Фатеева и другие готовятся к «Маршу против подлецов»

Оппозиционный деятель Борис Немцов рассказал «АН-онлайн», что он в Москве и активно привлекает известных людей к участию в «Марше против подлецов» 13 января. По его словам, на данный момент организаторам акции помогает Алексей Девотченко и Наталья Фатеева.

«Я говорил с Татьяной Лазаревой, но, к сожалению, она еще не вернется в Москву 13 января. Однако она и Шац поддерживают идею марша», - уточнил Немцов. Также идут переговоры с Сапрыкиным, даже Невзоров уже написал о марше. При этом оппозиционный лидер отметил, что «не ожидал, насколько народ в нашей стране расслабленный».

Ранее Немцов написал у себя в блоге, что «впервые за долгое время организаторами Марша выступают не Координационный совет, не какая-либо партия, не лидеры, а рядовые активисты, возмущенные аморальностью последних решений Путина и холуйствующих депутатов и сенаторов». По его словам, Мария Орловская и Екатерина Тараканова обратились к нему и другим представителям КС и оппозиции с просьбой поддержать организационно и информационно Марш. «Что я с удовольствием и делаю. Вместе со своими коллегами по Координационному совету, "Солидарности", РПР-ПАРНАС»,- подчеркнул оппозиционер.

Немцов также написал, что шествие пройдет в довольно необычном формате: «демонстранты будут нести около шестисот портретов подлецов во главе с Путиным, которые проголосовали за закон Ирода (420 депутатов Госдумы, 143 сенатора, и организовавший все это Путин)». Кроме того, в Facebook активист Петр Царьков объявил конкурс на лучший баннер лучшую листовку про «Марш против подлецов». «Алексей Навальный еще предлагает провести аукцион на право нести портрет конкретного подлеца. Сам он готов аж тысячу рублей заплатить, чтобы идти с портретом Железняка», - написал он.

В данный момент на страницу акции в Facebook подписались 2 тысяч человек.