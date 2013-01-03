Уволен замглавы Рособоронзаказа Николай Головатый

Замдиректора Федеральной службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ) Николай Головатый освобожден о должности. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Головатый занимал должность замдиректора Рособоронзаказа с октября 2010 года.

Рособоронзаказ контролирует сферу гособоронзаказа и размещение заказов, сведения о которых составляют государственную тайну. В прошлом году с ведомством было связано множество скандалов. По данным прокурорских проверок, общий ущерб экономике страны за счет различных нарушений при выполнении гособоронзаказа в 2011 году составил более 1 млрд рублей, военным были вынесены 24 представления об устранении нарушений закона, сообщает gazeta.ru.

В 2012 году деятельность Рособоронзаказа вышла из подчинения Министерства обороны, перейдя под контроль правительства.