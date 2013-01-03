МЧС просит организовать пункты обогрева для любителей зимней рыбалки

Глава МЧС России Владимир Пучков попросил организовать пункты обогрева для любителей зимней рыбалки. С такой просьбой он обратился к начальнику Северо-Западного регионального центра МЧС Шамсутдину Дагирову.

"Я попрошу организовать соответствующие подразделения для дежурства там, где у нас осуществляется массовый выход людей на лед, развернуть необходимые пункты обогрева, пункты поддержки", - сказал В.Пучков в ходе селекторного совещания по вопросам обеспечения безопасности в период новогодних праздников..

Кроме того, по словам главы МЧС, необходимо четкое, внятное информирование людей, в том числе о прогнозе погодных условий, сообщает РБК.