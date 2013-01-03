Какие каникулы полезны для детей

Родители, которые хотят сделать новогодний отдых для своего ребенка незабываемым и насыщенным, не должны переусердствовать с количеством посещаемых утренников, концертов и шоу.

Лучше провести время всей семьей на свежем воздухе, считают психологи.

Каток, парк, лыжи — это все очень полезно для малыша, также полезно чтение и обсуждение книг. По словам психолога, именно прогулки и совместные игры, чтение запомнятся детям больше всего. Что касается утренников и елок: одного или двух мероприятий вполне достаточно для малыша. И конечно стоит ограничить время, проведенное ребенком у телевизора или компьютера.

По время каникул надо сделать так, чтобы ребенок остался в привычном для себя режиме, хотя можно немного сдвинуть режим, не больше чем на полчаса. Исключением может стать только новогодняя ночь.

Длительные застолья точно не будут интересны детям. Лучший совет взрослым — вспомнить самый интересный новый год в своем детстве и, по возможности, сделать для ребенка что-то подобное.