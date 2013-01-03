Оппозиция согласилась изменить маршрут «Марша против подлецов»

Оппозиция предложила мэрии Москвы компромиссный вариант марша 13 января 2013 года. Сергей Удальцов сообщил, что согласование должно быть завершено до конца новогодних праздников.

«Сегодня организаторы «Марша против подлецов» 13 января по телефону предложили чиновникам мэрии согласовать компромиссный маршрут шествия. Маршрут такой - от Трубной площади по бульварам до Кропоткинской площади. Кстати, такой маршрут мэрия предлагала на 15 декабря», — сказал Удальцов, сообщает gazeta.ru.

Ранее «АН» сообщали: Борис Немцов собирается провести марш против «закона подлецов».