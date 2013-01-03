Таможня Еврейской автономии передала в музей бесхозные китайские деньги

Биробиджанская таможня безвозмездно передала в краеведческий музей Еврейской автономной области денежные знаки и сертификаты банка Китайской Народной Республики различного номинала 1980-1990 годов выпуска. Всего передано 32 иностранные денежные единицы общей стоимостью более 494 рублей в пересчёте на российские деньги.

Как сообщила «АН-онлайн» представитель Биробиджанской таможни Елена Вербицкая, передача китайских цзяо, юаней, долларов Гонконга и сертификатов банка КНР состоялась в здании областного краеведческого музея. Главный хранитель фондов Елена Троян, принимая китайские деньги, сообщила, что они будут определены во вспомогательный фонд. Экспонаты обязательно поставят на учёт, и каждый экземпляр получит свой инвентарный номер.

«Денежные знаки и сертификаты Китая были изъяты у физических лиц по фактам нарушения таможенного законодательства при пересечении границы в пунктах пропуска Биробиджанской таможни и помещены на временное хранение. По истечению установленного таможенным законодательством срока временного хранения собственники не заявили о своих правах на это движимое имущество, тем самым отказываясь от него», – рассказала Елена Вербицкая.

По её словам, если собственник отказался от права собственности на какую-либо вещь, то она становится бесхозяйной. Суд признал денежные знаки и сертификаты Китая таковыми.

«По исследованию Дальневосточного управления Министерства культуры России, эти денежные знаки и сертификаты Китая не представляют исторического и научного интереса. Но спустя некоторое время они могут стать раритетами. Переданные предметы будут выставляться при проведении тематических выставок, посвящённых международному сотрудничеству с Китайской Народной Республикой», - сообщила «АН-онлайн» директор краеведческого музея ЕАО Татьяна Косвинцева.