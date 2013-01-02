Грузинский патриарх Илия Второй в скором времени приедет в Москву

Предстоятель Грузинской православной церкви патриарх Илия Второй в скором времени приедет в Москву.

20 января он примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице, где состоится церемония передачи ему награды Международного фонда православных христиан. Это единственная во всем православном мире премия, которая ежегодно вручается главам церквей и государств "За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. Как заявил сам Илия Второй, его визит в Москву состоится по приглашению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.