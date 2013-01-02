В Казани игнорируют закон о запрете продажи пива в киосках

Ни в одном из четырех обследуемых уличных ларьков Казани корреспонденту «АН-онлайн» не отказали в продаже «пенного», хотя с 1 января 2013 года торговля пивом запрещена в местах нестационарной торговли согласно вступившего в силу федерального законодательства.

Пиво услужливо отпустили в нескольких ларьках Казани. Удивительно, что все продавцы «про закон ничего не слышали», а те, которые в курсе, или продали «последний баллон», или «забылись от усталости».

Примечательно, что в большинстве витрин уличных киосков пиво не сдает своих позиций. Ряды пенного напитка с ценниками практически не поредели.