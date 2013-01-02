Во Франции стартовали продажи комикса о жизни пророка Мухаммеда на сайте французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Авторами нового "образовательного" комикса о жизни пророка Мухаммеда стали работники Charlie Hebdo, ранее печатавшего карикатуры на пророка.

Первая часть комиксов "Жизнь Мухаммеда" в Интернете стоит 6 евро.

На обложке комикса изображен мужчина в белой одежде, ведущий по пустыне верблюда. Авторы подчеркивают, что не преследовали цель высмеять пророка или оскорбить чувства верующих. Как они подчеркнули, что комикс носит образовательный характер. С помощью своих рисунков французы хотели рассказать о жизни пророка доступным и легким языком. "Мы перенесли жизнь Мухаммеда в изображения так, как это рассказывают мусульманские летописцы. Без всякого дополнительного юмора", - говорится на сайте издания.

По словам одного из издателей, комикс представляет собой "не карикатуру, а метафору".