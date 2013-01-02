В Балаклавской бухте россияне принимают скопища медуз за лед

В периоды размножений медузы заполняют Балаклавскую бухту. Морских жителей так много, что в теплой, прибрежной зоне не видно дна.

Ученые объясняют явление так: «Медуз приносит ветровым или генеральным течением». Комментируя природное явление, вызывающее у гостей Балаклавской бухты восторг, старший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей, Сергей ХВОРОВ, пояснил: «Это случается примерно два раза в год».

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