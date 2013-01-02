Россияне на днях начнут получать универсальные электронные карты (УЭК)

Во всех регионах России с 1 января 2013 года наши соотечественники смогут получить универсальную электронную карту. Универсальная электронная карта (УЭК) включает в себе социальную и банковскую платежную карту, а также будет содержать информацию о ее владельце: номер общегражданского паспорта, полис медицинского страхования, данные о счетах в банках.

Владельцами универсальной карты смогут стать все граждане России с 14 лет. УЭК можно будет использовать для получения государственных и социальных услуг, при оплате коммунальных платежей и проезде в транспорте. Воспользоваться УЭК можно будет через банкоматы, терминалы и личные компьютеры.

Сейчас решается вопрос о возможности использования карты в качестве пропуска для граждан России на Олимпиаду-2014 в Сочи.

Во всех регионах России с 1 января будут действовать более 300 пунктов приема заявлений и выдачи карт. С информацией об адресах и времени их работы с 1 января можно будет ознакомиться на интернет-сайте федеральной уполномоченной организации www.uecard.ru.

Заявление можно подготовить заранее, скачав форму на сайте, или сделать это на месте. Одновременно предстоит оформить заявление на открытие банковского счета, который будет связан с универсальной картой.

С 2014 года карты будут изготовлены на всех граждан России. Отказаться от УЭК можно.