В Петербурге потекли крыши, но коммунальные службы чинить их не торопятся

На горячую линию Балтийской медиа-группы сегодня поступают жалобы на потекшие после оттепели крыши. При этом ответственные за содержание домов коммунальные службы не спешат с проведением ремонтных работ, ссылаясь на праздники.

В частности, одна из жительниц дома 19 по улице Восстания рассказала корреспонденту «БалтИнфо», что снег на крыше здания не убирали уже около трех недель. В результате сейчас жильцам приходится самостоятельно бороться с последствиями протечки. «Мы в данный момент подставляем ведро», - пожаловалась женщина. Похожая ситуация в доме 59 по Каменностровскому проспекту. Там начали ремонт кровли еще до Нового года. Старую крышу разобрали, а новую так и не уложили.