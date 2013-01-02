В Петербурге потекли крыши, но коммунальные службы чинить их не торопятся
2 января 2013, 12:35 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
На горячую линию Балтийской медиа-группы сегодня поступают жалобы на потекшие после оттепели крыши. При этом ответственные за содержание домов коммунальные службы не спешат с проведением ремонтных работ, ссылаясь на праздники.
В частности, одна из жительниц дома 19 по улице Восстания рассказала корреспонденту «БалтИнфо», что снег на крыше здания не убирали уже около трех недель. В результате сейчас жильцам приходится самостоятельно бороться с последствиями протечки. «Мы в данный момент подставляем ведро», - пожаловалась женщина. Похожая ситуация в доме 59 по Каменностровскому проспекту. Там начали ремонт кровли еще до Нового года. Старую крышу разобрали, а новую так и не уложили.