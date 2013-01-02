Маткапитал проиндексирован на 5,5% и с 1 января составит почти 409 тыс. рублей

С 1 января 2013 года размер материнского капитала в России увеличен на 5,5%. Сумма маткапитала будет составлять 408 960 рублей 50 копеек, вместо прежних 387 тысяч 640 рублей 30 копеек. Индексация размера материнского капитала происходит ежегодно.

В России право на получение материнского капитала имеет каждая российская семья, в которой после 1 января 2007 года родившая (усыновившая) второго или последующего ребенка. Семьи могут использовать материнский капитал по трем основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин. Средства маткапитала также можно направлять на погашение жилищных кредитов и займов вне зависимости от возраста ребенка.



Согласно принятым в 2011 году поправкам изменились и сроки подачи заявления для реализации права на распоряжение материнским капиталом. Теперь это можно сделать в любое время после достижения трехлетнего возраста ребенком, на рождение которого выдан сертификат.