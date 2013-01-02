В России начали выплачивать пособие при рождении третьего и последующих детей

В России с 1 января 2013 года начали выплачивать пособие при рождении третьего ребенка и последующих детей.

Данное пособие будет выплачиваться до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты устанавливается с учетом прожиточного минимума для детей, определенного в каждом конкретном регионе страны. В среднем по России пособие будет составлять около 6-7 тысяч рублей.

Для назначения выплаты на третьего ребенка один из родителей должен обратиться в уполномоченный орган по месту жительства (органы социальной защиты или органы по делам семьи и демографической политике, в те органы, которые занимаются назначением пособий на детей).

Любой из родителей может подать заявление с предъявлением паспорта, свидетельства о рождении детей, других необходимых документов, в том числе справки о доходах семьи.

Напомним, с 2013 года увеличен и размер материнского капитала.