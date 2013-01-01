Стабилизировалось состояние пострадавших при жесткой посадке Ту-201 во Внуково, в пресс-службе Минздрава России уточняют, что трое пострадавших находятся в клиниках Москвы, их состояние стабильно.

Двое пострадавших в авиаинциденте во Внуково находятся в реанимации городской клинической больницы № 1 им. Н.М. Пирогова, третий пострадавший госпитализирован в реанимацию НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

По данным российских СМИ, всем пациентам проводится интенсивная терапия.