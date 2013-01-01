Националисты разработают правила поведения для выходцев с Кавказа?

Лидер объединения "Русские" Дмитрий Демушкин, сообщил СМИ, что создается рабочая комиссия, которая будет заниматься разработкой кодекса поведения уроженцев Кавказа вне зон традиционного проживания.

По словам Демушкина, которого цитируют СМИ, подобная инициатива создания рабочей группы принадлежит министерству национальной политики Чечни, сам Демушкин уже дал свое согласие войти в рабочую комиссию.