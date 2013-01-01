«Изгнание сотрудников Радио «Свобода» – несмываемое пятно»

Журналист и публицист Виталий Портников, работающий на Радио «Свобода» уже 22 года, прокомментировал отставку президента РСЕ/РС Стивена Корна: «Решение президента РС/РСЕ об отставке можно счесть возвращением корпорации, с которой я имею честь сотрудничать, к исполнению миссии, безжалостно прерванной авантюрными кадровыми решениями последних месяцев».

По его словам, эта миссия поможет демократизации экс-советской империи, она «требует ответственности и взаимоуважения». При этом В. Портников подчеркнул, что миссия еще не завершена, «как опять- таки продемонстрировали последние решения российских властей».

«Современная журналистика - это не столько формы и жанры, сколько личности. Изгнание из московского бюро Радио Свобода его ведущих сотрудников останется несмываемым пятном на репутации уходящего президента и нынешнего директора русской службы, не сделавшей ничего для исправления этого кадрового провала и пытавшейся скрыть свою причастность к авантюре», - отметил В. Портников. Он высказал мнение, что Русская служба «уничтожила свое кадровое ядро в Москве».

«Без возвращения в эфир Михаила Соколова, Марины Тимашевой, Анны Качкаевой, Елены Рыковцевой, Елены Фанайловой, Кристины Горелик, Виктора Резункова, Владимира Абарбанеля и других уважаемых коллег ни о каком возвращении лица радиостанции и возобновлении ее репутации говорить не приходится», - заявил журналист.

По его словам, можно было сделать и по-другому. В пример В.Портников привел Украинскую службу Радио Свобода, которое «провело успешные реформы вещания и сохранило кадровое ядро, что обеспечило место РС в украинском медиа-пространстве».

«Надеюсь, что новое руководство РС/РСЕ с большей ответственностью отнесется и к назначению нового руководства русской службы, осознающего задачи, налагаемые этой ответственной работой», - резюмировал он.