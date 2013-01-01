С 1 января в России вступили в силу новые правила продажи пива
1 января 2013, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество
1 января 2013, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
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