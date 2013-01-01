С 1 января в России вступили в силу новые правила продажи пива

Сегодня в России вступили в силу новые правила продажи пива, этот любимый многими россиянами алкогольный напиток теперь, согласно закону, невозможно купить по ночам, в ларьке и магазине, площадью меньше 50 кв.м.

Кроме ограничения мест торговли пивом, вводится и запрет на рекламу спиртного в печатных СМИ.

Согласно закону все алкогольные напитки, в числе которых и пиво, больше нельзя продавать в местах массового скопления людей, запрещается употребление этих напитков в публичных местах, за исключением заведений общественного питания.