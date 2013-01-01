Президент радио «Свобода» Стивен Корн подал в отставку

Совет управляющих вещанием (BBG) США принял отставку Стивена Корна с поста президента РСЕ/РС, он покинет компанию 25 января.

Стивен Корн в сентябре 2012 г. Провёл «реорганизацию» Московского бюро радио «Свобода», в результате которой, были уволены более 30 сотрудников. Ещё часть журналистов, включая практически всю региональную корсеть, покинули радиостанцию в знак протеста и солидарности с коллегами.

Объяснялось это прекращением эфирного вещания в России и необходимостью развивать мультимедийность. Однако именно при новой команде, которую возглавила назначенная Корном генеральный директор русской службы Маша Гессен, сайт «Свободы» испытал грандиозный обвал. Бывшие сотрудники радиостанции охарактеризовали этот процесс как «медиакатастрофа».

«Уход Корна был необходим для выживания Радио Свободная Европа/ Радио Свобода, - прокомментировал предстоящую отставку Корна член совета по иновещанию США Виктор Эш, которого публикует сайт «Новая Свобода» www.svobodanew.com - Его не любило и боялось большинство сотрудников. Его письмо об отставке демонстрирует новый стандарт высокомерия и самообмана. Приглашение Корна на должность президента РСЕ/РС было ужасной ошибкой и нам понадобятся годы, чтобы исправить ее. Его действия были кошмаром для многих особенно в Москве, но также и в Праге. Я с нетерпением жду шагов по восстановлению справедливости и уважения к разным мнениям в семье РСЕ/РС».

Процессы, аналогичные в Московском бюро РС/РСЕ проходили в других службах, в частности в Казахстанской. Руководители Хельсинских комитетов Москвы и Праги, правозащитники и известные политики выступали с призывами спасти радио «Свобода» от разрушения.