Задержанный на Тиумфальной Лимонов собирается сходить в суд 15 января

«Прибыв вчера на Триумфальную площадь, я свой гражданский долг выполнил», - написал лидер «Другой России» Эдуард Лимонов у себя на странице в Facebook. «Вы, кого там не было, свой гражданский долг не выполнили», - подчеркнул он.



Накануне вечером в столице, как обычно, проходила акция в защиту 31 статьи Конституции РФ. ОМОН оттеснил собравшихся на Триумфальной площади активистов и журналистов, примерно 30 человек были задержаны и отвезены в ОВД. Лимонов сообщил «АН-онлайн», что его отвезли в «Тверское» отделение полиции.

Ночью ГУВД сообщило, что все задержанные на Триумфальной отпущены. На нескольких активистов, в том числе на Лимонова, который должен будет пойти в суд 15 января, составлены административные протоколы.