К 100-летию волгоградского трамвая выпущены проездные билеты

Сегодня, в первый день нового 2013-го года волгоградцы начали ездить по необычным проездным билетам. Серия приурочена к 100-летию волгоградского трамвая. На январских проездных изображен первый царицынский вагон производства Мытищинского машиностроительного завода.

Он вышел на линию 9 апреля 1913 года и эксплуатировался 20 лет. По размеру первый трамвай был гораздо меньше нынешнего, современного аналога. Каждый вагон был оборудован двумя площадками для контроллеров, а двери размещались с обеих сторон, обеспечивая выход пассажиров и направо, и налево. Кабина водителя от салона не отделялась, вагоновожатый управлял трамваем стоя. В качестве токоприемника использовалась дуга, которая располагалась на крыше.

Царицын (так назывался Волгоград до революции) стал первым уездным городом, где был запущен трамвай. Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в мэрии областного центра, чтобы напомнить горожанам об интересных фактах из истории общественного транспорта Царицына –Сталинграда–Волгограда, мэрия дала «добро» на выпуск специальных, «юбилейных» проездных на троллейбус и трамвай.

Сегодня трамвайные линии Волгограда включают в себя кроме обычных еще и две ветки скоростного трамвая. Они спасают жителей города, растянувшегося вдоль берега Волги на 110 км, от пробок. Но, вместе с тем, вторая очередь СТ стала еще и символом долгостроя. Три станции – Профсоюзная, ТОЗ и Ельшанка – были запущены в прошлом году, когда отмечался 25-летний юбилей первой очереди метротрама, возившего пассажиров от Волгоградского тракторного завода до пл. Чекистов.

Необычные проездные – специальной серии «Столетие волгоградского трамвая» - будут выпускаться каждый месяц в течение всего юбилейного 2013 года. На лицевой стороне проездного билета будет размещаться небольшая фотография трамваев разных эпох, а с обратной стороны можно прочитать о них краткую информацию.