Сегодня в Петербурге чиновники выйдут на проверку снега и сосулек

Чиновники жилищного комитета Петербурга объявили список районов, в которые пойдут с проверкой 1 января. Их интересуют сосульки и снег. А лучше, чтобы их не было.

С 10:30 инспекция пройдет по улицам и дворам Центрального, Петроградского, Адмиралтейского и Василеостровского районов. Чиновникам жилкомитета помогут районные. Их цель - эффективность работы управляющих компаний. Хотя сами же признавались, что при определенных погодных условиях падение сосулек - это неизбежность. Снежно-сосулечный рейд запланировали до 15:00. Районы, конечно, самые проблемные. Центральный так вообще вписал себя в историю серией несчастных случаев с прохожими и даже гибелью 44-летней Ирины Дроздовой. Хотя коммунальщики Петроградского тоже отличились - вдребезги разбили припаркованную машину. Ну а пока чиновники проверяют, МЧС дает советы как уберечься от сосулек.