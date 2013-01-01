Организаторы «Русской пробежки» пожаловались Полтавченко на полицейских

Организаторы «Русской пробежки» обратились к губернатору Георгию Полтавченко с открытым письмом, в котором попросили градоначальника вмешаться в ситуацию с проведением традиционной акции 1 января.

Как сообщили корреспонденты «БалтИнфо» активисты, документ сегодня передан в Смольный через интернет-приемную. В нем организаторы Русской пробежки жалуются Георгию Полтавченко на полицейских, которые потребовали согласовать акцию 1 января в соответствии с законом о митингах и пообещали в противном случае задерживать бегунов. «Какое отношение имеют пробежки за здоровый образ жизни к закону о митингах, мы не понимаем, так как наше мероприятие – пробежка – не указано в этом законе. Мы не понимаем, что движет сотрудниками полиции, когда они препятствуют тому, что является приоритетным для всех нас. Мы просим Вас вмешаться в эту ситуацию. Срывая наше мероприятие, полицейские совершают проступок не только с точки зрения закона, но и с моральной точки зрения, запугивая молодежь, стремящуюся к здоровью», - обращаются активисты к губернатору.

Они также напоминают, что ранее сам Георгий Полтавченко говорил о необходимости привлечения молодежи к здоровому образу жизни. «Мы используем один из самых наглядных способов пропаганды – собственный пример. Каждую неделю мы совершаем пробежки по городским улицам, привлекая молодежь к спорту и здоровому образу жизни. Наши пробежки абсолютно мирные, мы не нарушаем общественный порядок и правила дорожного движения», - подчеркнули организаторы «русских пробежек». Напомним, что они намерены выйти на старт 1 января. Акция начнется в 12.00 у станции метро «Петроградская» несмотря на угрозы задержаний.