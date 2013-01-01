Трезвенники Петербурга встретят Новый год крестным ходом

Крестный ход православных трезвенников в честь дня памяти святого мученика Вонифатия состоится 1 января. После Божественный литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры богомольцы проследуют на Никольское кладбище.

Будут совершены заупокойные богослужения у могил дореволюционного "апостола трезвости", священника Александра Рождественского, митрополита Иоанна (Снычева) и основателя современного трезвеннического движения Владимира Михайлова. Начало в 11 часов 30 минут. Организатор - епархиальный отдел по борьбе с наркоманией и алкоголизмом.