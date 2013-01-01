В столице Еврейской автономии впервые разыграют Кубок мэра по шахматам

«Чёрно-белые» старты с весомым призовым фондом развернутся 5-7 января в городском шахматном клубе. Как сообщил «АН-online» президент Федерации шахмат ЕАО Андрей Долгов, цели турнира – приобщение населения к спорту, повышение спортивного мастерства шахматистов Еврейской автономной области, укрепление спортивных связей с субъектами Дальневосточного федерального округа.

«Играть будут по действующим правилам ФИДЕ, по швейцарской системе, в 9 туров. В рамках Кубка мэра Биробиджана предусмотрено 2 турнира: один – с контролем 30 минут на партию, второй – 5 минут на партию (блиц). Одновременно с личным зачётом будет проведён командный зачёт среди сборных команд городов, районов Дальневосточного федерального округа. Состав команды – три человека. Принять участие в соревнованиях могут все желающие», - рассказал Андрей Долгов.

Отличившиеся шахматисты будут награждены организаторами денежными призами, дипломами, а также медалями отдела по физической культуре и спорту мэрии областного центра. Гарантированный призовой фонд – 40 тысяч рублей.