В Волгограде с нового года экономят на детях и стариках, но не чиновниках

С 1 января нового 2013 года вместо ежедневного молока на молочных кухнях мамы волгоградских грудничков будут получать по 300 рублей в месяц. Как узнал корреспондент «АН-онлайн» из официального пресс-релиза мэрии Волгограда, малообеспеченным родителям волгоградских детей 1-го и 2-го года жизни, каждый день получавших на молочных кухнях питание, теперь в районные отделы субсидий надо предоставить нехилый перечень документов для того, чтобы им начислили вместо этого денежные выплаты в размере... 300 рублей в месяц.

Власти Волгограда объяснили этот шаг переходом учреждений из муниципальной в государственную собственность. Но молодые волгоградские семьи, где привыкли считать каждую копейку, уже прикинули – раньше на ребенка молочных продуктов выдавалось в среднем на сумму около 2 тысяч рублей на месяц.

На пенсионерах в Волгоградской области также решено сэкономить, начиная с 2013-го года. Отменен единый проездной, который стоил 240 рублей. Старики, обладающие льготами на проезд, теперь должны будут покупать три отдельных проездных на автобус, трамвай и троллейбус, что в сумме составляет почти 500 рублей.

А между тем, исследования экспертов агентства «РИА Рейтинг», который подготовлен в рамках совместного проекта с газетой «Московские Новости», выявил значительное превышение зарплат чиновников над средним уровнем жизни в 8 регионах России. В их числе и Волгоградская область. В документе подчеркивается, что "самое большое превышение зарплаты чиновников относительно «подконтрольных» граждан – в Волгоградской области». Зарплата чиновников здесь отличается от средней по региону в два с половиной раза.