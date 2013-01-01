Овечкин и Кириленко станут мужем и женой

Логическое продолжение получил роман хоккеиста Washington Capitals и московского "Динамо" Александра Овечкина и теннисистки Марии Кириленко, спортсмены помолвлены и намерены вступить в законный брак.

О помолвке с Марией Кириленко сообщили вездесущим папарацци не "источники, близкие к паре", а сам Овечкин, решивший покончить со слухами и домыслами и написавший в Твиттере в канун Нового года 31 декабря: "Мы помолвлены!!!".

Отношения между Кириленко и Овечкиным длятся около года, 25-летняя Кириленко перебралась тренироваться в Вашингтон, чтобы быть ближе к Овечкину.