Десятое новогоднее обращение Путина к россиянам попало в Интернет (ВИДЕО)

Десятое новогоднее обращение Путина к россиянам попало в Интернет, президент поздравил граждан России с Новым годом, пожелав стать "более чуткими и милосердными, щедрыми и заботливыми к своим близким, своим детям и родителям".

Путин призвал быть более заботливыми к друзьям, коллегам м ко "всем, кто нуждается в нашем участии",

Кроме того, россияне услышали от Путина пожелание надеяться на чудо.