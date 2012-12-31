Почти 300 тыс. правоохранников обеспечат безопасность во время праздников в РФ

В новогоднюю ночь на территории России состоится более 22 тысяч массовых мероприятий. По данным полиции в них примут участие около 7,5 миллионов граждан. На обеспечение охраны правопорядка и безопасности граждан в планируется задействовать более 275 тысяч полицейских и военнослужащих внутренних войск МВД России.

Повышенные меры безопасности будут действовать и на Рождество, когда сотни тысяч прихожан придут в церкви, чтобы отметить один из главных церковных праздников.

"АН" писали, что на Триумфальной площади столицы сейчас больше омоновцев, чем гуляющих. В связи с праздничными мероприятиями в центре Москвы с 10 вечера движение будет перекрыто.

Тем временем Новый Год уже шагает по России. Первыми его встретили камчадалы и житель Чукотки в 16 часов мск.