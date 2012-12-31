В Москве на время празднования Нового года сад "Эрмитаж" превратился в "Оливье-парк". Начало "дегустации" в десять вечера понедельника. Мероприятие продлится до трёх утра вторника. Вход свободный.

Специально для гостей праздника каток в новогоднюю ночь будет работать до 6 утра. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

Верность традициям и в то же время стремление к новому главенствуют на празднике в "Оливье-парке". С каждым годом в жизни непременно что-то меняется, но есть нечто, что с нами остается из года в год, с самого детства, — как, например, вкус салата оливье.

Свою музыкальную программу представят энергичные кавер-группы "Гуашь" и "Миллион". В их репертуаре — зажигательные новогодние песни, музыка, известная нам с детства, хиты разных лет, вызывающие самые позитивные ассоциации и воспоминания.

Гости также смогут заказать диджею любимые песни. Кроме того, зрителей ждут танцевальные флешмобы, конкурсы, мастер-классы и праздничный фейерверк.