Сергей Собянин навестил пострадавших при крушении Ту-204

Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в понедельник в 1-й Градской больнице пострадавших в результате крушения самолета Ту-204.

Врачи заверили столичного градоначальника, что они делают все возможное, чтобы члены экипажа, попавшие в авиакатастрофу, выздоровели и полностью восстановились. В больнице находятся три человека.

Собянин поблагодарил людей, которые в момент происшествия во Внуково оказали первую помощь экипажу. Мэр пообещал, что правительство Москвы выделит денежные компенсации всем пострадавшим и семьям погибших независимо от их прописки и регистрации.

"АН" сообщали, что в субботу, 29 декабря, в начале пятого вечера самолёт Ту-204 авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, пробил ограждение, развалился на три части и загорелся. Погибли 5 человек. Состояние троих пострадавших по-прежнему тяжёлое. Самолет выполнял рейс из Чехии в Москву. На борту находилось только 8 членов экипажа, пассажиров не было.

Проводится расследование.