Лимонова задержали на Триумфальной

«Лимонова увели», - написал у себя в «Твиттере» блогер Илья Азар. Как сообщил «АН-онлайн» сам Э. Лимонов, он только что вошел в Тверское ОВД: «Дальше как всегда- опросят, выпишут или штраф, или в суд позовут».

Также задержан и Константин Косякин. В столице проходит акция в защиту 31 статьи Конституции РФ. ОМОН прогнал собравшихся на площади людей на другую ее сторону, ближе к Тверской улице. Активистов на площади не так много, в основном, журналисты.

Две недели назад лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, Буковский, Косякин и Цария подали заявку на митинг в защиту 31 статьи Конституции РФ. На этой неделе они получили отказ. Власти столицы предупредили организаторов акции, что будут ее жестко пресекать.

ОМОН вытесняет всех в сторону метро.