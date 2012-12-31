Владимир Путин начал поздравлять россиян с Новым годом

Новогоднее обращение к россиянам президента Российской Федерации Владимира Путина появилось в Интернете. 2013 год уже шагает по стране. Праздник начали отмечать в России на Дальнем Востоке.

Речь главы государства выложили в сеть примерно через 15 минут после наступления Нового года на Камчатке, на Сахалине, во Владивостоке. Обращаясь к жителям России, Путин отметил, что 2012 год был важным для страны. Президент поблагодарил всех наших соотечественников за труд и терпение. Глава государства также призвал россиян быть более чутким к своим родным и близким в наступающем году.

Напомним, это уже девятое новогоднее обращение к гражданам России в политической карьере Владимира Путина. Первое он записал в 2000 году.

"АН" писали, как Россия начала встречу Нового года. Первыми этот праздник в 16 часов мск встретили жители самых восточных регионов страны - Чукотки и Камчатки.