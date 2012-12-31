Черная Змея велит готовиться к переменам в Новом году

Китайский гороскоп на 2013 год — год черной водяной змеи. Не секрет - змея — очень мудрое и осмотрительное пресмыкающееся. Она благоволит к тем, кто обладает такими же достоинствами.

Хозяйка приближающегося, а на российском Дальнем Востоке уже наступившего 2013 года, предпочитает аскетичный образ жизни. Змея, особенно черная водяная, осуждает непродуманные траты и роскошь.

Змея — символ обновления, а это означает, что и нам нужно готовиться к переменам, пишет "7 Дней". Динамичностью и способностью изменять свое состояние отличается и главная стихия этого года — Вода.

Покровительница 2013 года — Черная Водяная Змея — вступит в свои права 10 февраля 2013 года.