На Триумфальной площади - ОМОН, автозаки и журналисты

В столице проходит акция в защиту 31 статьи Конституции РФ. ОМОН прогнал собравшихся на площади людей на другую ее сторону, ближе к Тверской улице, как передает телеканал «Дождь». Активистов на площади не так много, в основном, журналисты.



Две недели назад лидер партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов, Буковский, Косякин и Цария подали заявку на митинг в защиту 31 статьи Конституции РФ. На этой неделе они получили отказ. Власти столицы предупредили организаторов акции, что будут ее жестко пресекать.