Путин подписал изменения в закон о днях воинской славы и памятных датах

В последний день уходящего года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Подписанным документом перечень памятных дат России с 2013 года дополняется датой 1 августа – Днём памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

Эта памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны, отмечается в справке Государственно-правового управления.

Закон о внесении изменений принят Госдумой 18 декабря и одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года.