Жители Ростова-на-Дону по-прежнему хотят отправить мэра в отставку

Жители Ростова-на-Дону продолжают сбор электронных подписей за отставку действующего мэра Михаила Чернышёва. Главными причинами для отстранения главы администрации города от должности ростовчане называют всесезонный транспортный коллапс, высокие тарифы на услуги, в частности, и работу всего комплекса ЖКХ в целом, качество муниципального транспорта, всесезонную уборку улиц (вернее, её отсутствие), колоссальную нехватку мест в детских дошкольных учреждениях, провальную градостроительную политику, возросшую в последние годы криминализацию города, личную недобросовестность, и утрату доверия со стороны горожан.

Инициаторами сбора подписей за незамедлительное прекращение полномочий нынешнего мэра города Михаила Чернышёва выступили редакции газет «Южный Федеральный» и «Новая газета в Южном Федеральном». Журналисты объединённой редакции утверждают, что, ко всему прочему, за время почти двадцатилетнего правления Михаила Чернышёва Ростов-на-Дону фактически потерял статус «южной столицы».

Организаторы акции по сбору голосов за отставку Чернышёва предлагают жителям Ростова-на-Дону не только голосовать, но и добавлять причины отставки, а также сформулировать оценку деятельности Чернышева за эти два десятилетия. Как сообщили «АН-онлайн» в издании «Новая газета в Южном Федеральном», на сайте http://www.sborgolosov.ru за отставку действующего мэра города уже высказались более 5500 ростовчан. Причём, сегодня, то есть буквально за несколько часов до наступления Нового года, когда люди готовятся к праздничному застолью, за отставку действующего мэра высказались около 100 ростовчан. Это голосование по-прежнему остаётся самым активным на специальным сайте для голосования. Сбор подписей продолжается.

Напомним, последние выборы градоначальника в Ростове-на-Дону состоялись 14 марта 2010 года. Член «Единой России» Михаил Чернышёв набрал тогда по официальным данным 74% голосов пришедших на избирательные участки ростовчан. Явка же на выборах составила 51,55%. В марте 2010 года Чернышёв был избран на должность мэра города в четвёртый раз. А первый раз он был назначен главой администрации областного центра ещё в июле 1993 года.

Сбор электронных подписей за отставку ростовского мэра получил дальнейшее развитие. В Ростове создается инициативная группа по процедуре отставки мэра. Открытое общественное правительство Ростовской области (ООПРО) намерено консолидировать все политические и гражданские силы Ростова-на-Дону по организации юридически обоснованной процедуры отрешения от должности действующего главы администрации города.

«В эту группу мы предлагаем войти всем политическим партиям, общественным и неформальным движениям, а также гражданским активистам, которые так же, как и члены ООПРО считают, что руководство города не справляется со своими обязанностями», - пояснил газете «Южный Федеральный» пресс-секретарь ООПРо Максим Афонин.

По словам г-на Афонина, присоединится к инициативной группе граждане или представители организаций могут либо в объединённой редакции газет, либо на странице ООПРО в сети Фейсбук, где началось обсуждение повестки дня первого координационного заседания по поводу юридического оформления процедуры отзыва мэра Ростова-на-Дону.